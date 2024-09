Casablanca : inauguration de la première plateforme logistique grande hauteur au Maroc

Par LeSiteinfo avec MAP

La société Logisolutions a inauguré mercredi un entrepôt de grande hauteur à la zone industrielle Aïn Sbaâ-Sidi Bernoussi à Casablanca, la première plateforme du genre au Maroc destinée à l’activité logistique.

Construite sur une superficie de 15.000 m2 dont 10.500 couvertes et haute de plus de 20 mètres, cette plateforme dispose de 25.000 palettes de stockage sur une hauteur de rayonnages de 18 mètres et 16 quais de chargement.

Dans une allocution lors de la cérémonie d’inauguration de cette géante structure, le Directeur général de l’Agence Marocaine de développement de la logistique (AMDL), Ghassane El Machrfi a indiqué que ce projet s’inscrit dans le cadre des investissements qui bénéficient de l’accompagnement de son agence, rappelant que cet entrepôt de grande hauteur baptisé ‘’LogisSolutions New York’’ a décroché le prix ‘’Immobilier logistique de l’année’’ lors de la 7ème édition des Trophées Marocains de la Logistique (MLA 2024).

Il a aussi noté que le secteur privé est un partenaire important dans le développement de la logistique au Maroc, incitant les opérateurs privés à s’impliquer activement dans le succès de la stratégie nationale dans le domaine de la logistique.

Tout en assurant que l’AMDL est résolument engagée en faveur de la promotion de la compétitivité nationale dans ce domaine pour en faire un levier majeur de croissance économique, il a mis en avant les chantiers lancés par cette agence un peu partout dans le Royaume en vue de développer les zones logistiques avec la programmation de projets s’étendant sur une superficie de 750 hectares d’ici à 2028.

Pour sa part, le directeur général de LogiSolutions, Amine Benkirane a relevé, dans une déclaration à la presse, l’importance de cet entrepôt de grande hauteur permettant de bénéficier d’une plus grande capacité de stockage et ainsi répondre amplement aux besoins des clients, étant donné que les rayonnages de grande hauteur sont la meilleure solution pour optimiser la surface du bâtiment.

Créée en 2018, LogiSolutions est un leader marocain en solutions logistiques, spécialisé dans la gestion des produits de grande consommation. Elle intervient dans les domaines du transport et de l’entreposage pour différents secteurs, entre autres, l’industrie, la grande consommation et la distribution de manière plus générale.

Cette inauguration a eu lieu en présence notamment du gouverneur de la préfecture des arrondissements de Sidi Bernoussi, Nabil Kharoubi ainsi que nombreux entrepreneurs et professionnels de la logistique.