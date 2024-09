Météo au Maroc: averses orageuses ce lundi

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 16 septembre 2024:

– Foyers orageux avec averses et de la grêle et de rafales de vent sur l’Est du Rif, le Moyen Atlas, le Nord du Haut Atlas, les Hauts plateaux Orientaux et l’extrême Sud du pays.

– Ondées et orages épars sur la Méditerranée et le Nord-Ouest du pays.

– Nuages bas denses avec bruine locale sur les côtes Centre la matinée.

– Formations brumeuses par endroits sur les plaines Nord et Centre.

– Rafales de vent assez fortes sur le Gharb, le Sud-Est et le Sud du pays avec chasse-poussières.

– Températures minimales de l’ordre de 19/24°C sur le Saiss, le Gharb, le Loukkos, les plateaux de phosphates, le Sud-Est et sur l’Est et le Sud des provinces Sud, de 11/16°C sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux orientaux et de 16/22°C ailleurs.

– Températures du jour en baisse.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée et peu agitée à agitée sur le Détroit et le long du littoral atlantique.

