L’UM6P s’implante au Canada : une nouvelle étape dans la collaboration scientifique

L’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) a annoncé, ce 13 septembre, le lancement de sa nouvelle antenne internationale, à Montréal, sous le nom de « UM6P Canada ».

L’événement de lancement a connu la présence de Son Excellence Souriya Otmani, Ambassadrice du Royaume du Maroc au Canada, et de Pascale Déry, ministre de l’Enseignement supérieur du Québec.

Établie au Maroc depuis 2017 et reconnue pour son engagement dans la science et l’innovation, l’UM6P capitalisera sur ses partenariats avec plusieurs universités canadiennes pour renforcer les liens entre l’Afrique et l’Amérique du Nord. Cette antenne a pour vocation de créer un environnement de recherche connecté à l’échelle mondiale et d’encourager les collaborations qui accéléreront le renforcement des capacités et le transfert de connaissances entre les deux côtés de l’Atlantique.

En se concentrant sur quatre domaines clés, à savoir la recherche et le développement, la formation continue, l’entrepreneuriat et le développement des capacités, « UM6P Canada » favorisera les collaborations promouvant l’échange de connaissances, le transfert de technologies et le renforcement des compétences.

L’objectif est de développer des liens transcontinentaux avantageux en collaborant non seulement avec ses partenaires canadiens actuels, notamment l’UQAM, l’Université Laval, l’Université de Sherbrooke, l’Université de l’Alberta et l’Université du Manitoba, mais également avec l’ensemble de l’écosystème canadien de l’éducation, de la recherche et de l’innovation.

Cette nouvelle antenne se constituera également comme une plateforme de réseautage et de collaboration avec les compétences marocaines et africaines au Canada, et contribuera activement à l’écosystème d’innovation de l’Amérique du Nord en soutenant des projets dans cinq secteurs essentiels : l’agriculture, l’énergie, l’exploitation minière, l’intelligence artificielle et le développement durable.

L’UM6P a la volonté de générer des impacts significatifs, notamment à travers la conclusion d’accords commerciaux, le dépôt de brevets et le transfert de technologies, tout en encourageant la création de startups et de nouvelles entreprises. En créant des ponts entre les établissements universitaires, les intervenants de l’industrie et les partenaires stratégiques, « UM6P Canada » ouvrira de nouvelles voies de collaboration et de développement.

« Avec l’ouverture de la nouvelle antenne UM6P Canada, nous marquons une étape importante dans notre engagement à renforcer les liens entre l’Afrique et l’Amérique du Nord. En collaboration avec nos partenaires canadiens, nous répondons au besoin d’innovation et favorisons la coopération internationale face aux défis contemporains.

Cette ouverture s’inscrit dans une démarche proactive pour aborder les enjeux mondiaux tels que la transition énergétique, la durabilité environnementale et les avancées de l’intelligence artificielle. Notre partenariat intercontinental incarne une réponse concrète et collaborative pour construire un avenir plus résilient et durable », a déclaré Hicham El Habti, Président de l’UM6P.