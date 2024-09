ONDA: nouveaux directeurs dans trois aéroports

Par LeSiteinfo avec MAP

L’Office national des Aéroports (ONDA) a annoncé, jeudi, la nomination de nouveaux directeurs de trois aéroports du Maroc (Al Hoceima, Tétouan et Laâyoune).

« Les aéroports d’Al Hoceima, Tétouan et Laâyoune, trois aéroports stratégiques pour l’ONDA et pour le Maroc, connaissent des changements avec la nomination de nouveaux directeurs. Les aéroports du Maroc se mettent ainsi en ordre de bataille pour relever les grands défis à venir à l’horizon 2030 », indique l’Office dans un communiqué.

Le Directeur Général de l’ONDA, Adel El Fakir, a présidé, à quelques jours d’intervalles, les cérémonies de prise de fonction des nouveaux directeurs des aéroports d’Al Hoceima Chérif Al Idrissi, de Tétouan Saniat R’mel et de Laayoune Hassan 1er, fait savoir la même source, notant que ces aéroports sont stratégiques compte tenu de l’augmentation constante de leur trafic.

Les nouveaux responsables de ces trois aéroports ainsi que ceux de l’ensemble du Royaume sont appelés à stimuler le dynamisme de ces plateformes aéroportuaires pour qu’ils s’engagent dans une dynamique de croissance pérenne et jouent pleinement leur rôle dans le développement économique de leur région, souligne l’ONDA.

Ils ont ainsi pour mission d’accompagner la croissance du trafic enregistrée au niveau des aéroports, de repenser l’expérience client, et de collaborer pleinement avec les autorités en vue d’améliorer la qualité des services offerts au niveau des aéroports du Maroc, précise l’Office.

La modernisation et la refonte du paysage aéroportuaire marocain est en marche, fait valoir l’ONDA, ajoutant que des chantiers d’envergure sont programmés pour accroître la capacité d’accueil et améliorer le confort des installations afin de créer un réseau d’infrastructures modernes et performantes à travers le Maroc.

« L’ONDA s’engage dans une nouvelle ère de son histoire, faite de grandes ambitions, de transformations et de modernisation, afin d’être en phase avec les grands défis qui attendent le Royaume du Maroc », conclut le communiqué.

S.L