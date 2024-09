Marhaba 2024: Plus de 45.000 MRE ont transité par le port d’Al Hoceima

Par LeSiteinfo avec MAP

Quelque 45.690 Marocains résidant à l’étranger (MRE) ont transité, du 5 juin au 5 septembre, par le port d’Al Hoceima, dans le cadre de l’opération Marhaba.

Selon l’officier de port, Rihab Boulemane, les passagers ayant transité par le port d’Al Hoceima se répartissent entre 21.039 passagers venus au Maroc et 24.651 partant vers l’étranger.

Par ailleurs, un total de 11.161 véhicules ont transité via le port d’Al Hoceima, dont 5.440 véhicules entrants et 5.721 sortants, a-t-elle noté, faisant savoir que l’opération s’est déroulée dans les meilleures conditions grâce aux efforts concertés des différents services concernés.

L’opération s’est distinguée, tout au long de son déroulement, par une fluidité des procédures, a-t-elle poursuivi, relevant que le port a œuvré à accueillir les MRE dans les meilleures conditions, grâce à des équipements avancés et à la mobilisation générale de toutes les parties prenantes, avec à leur tête la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, ainsi que les services de la Gendarmerie Royale, de la Sûreté nationale, des Douanes, et des autorités portuaires et locales, en plus de la société Marsa Maroc.

Par ailleurs, Mme Boulemane a relevé que l’Agence nationale des ports (ANP), aux côtés des parties concernées, a renforcé les procédures de sécurité au port, en plus de multiplier les équipes de sûreté et des douanes, afin d’accélérer le processus d’inspection des passeports et des bagages.

En outre, le port a mobilisé des équipes chargées d’orienter les voyageurs et de répondre à leurs questions, en plus de renforcer les équipements essentiels pour assurer le bon déroulement de l’opération Marhaba, a-t-elle conclu.