Transport aérien : un record de 18,1 millions de passagers à fin juillet 2024

Par LeSiteinfo avec MAP

Le secteur du transport aérien a clôturé les sept premiers mois de 2024 sur un chiffre record de 18,1 millions de passagers, en hausse de 18,5% par rapport à la même période un an auparavant, selon la Direction des études et des prévisions financières (DEPF) relevant du ministère de l’Economie et des Finances.

Cette évolution revient à une croissance à deux chiffres, tant pour le trafic international (+17,9%) que pour le trafic national (+24,6%), explique la DEPF dans sa récente note de conjoncture, citant les statistiques de l’Office national des Aéroports (ONDA).

Cette performance, poursuit la même source, a bénéficié de la bonne tenue du trafic dans la majorité des aéroports nationaux, plus particulièrement ceux de Casablanca (+6,4%), de Marrakech (+30,2%), d’Agadir (+34,6%), de Tanger (+20%), de Fès (+11,4%), de Rabat-Salé (+40,4%), de Nador (+3,9%), d’Oujda (+10,5%), de Tétouan (+23,8%), de Dakhla (+33,2%), de Laâyoune (+9,9%), d’Essaouira (+29,2%) et d’Ouarzazate (+18,4%).

Par zone géographique, le trafic aérien a poursuivi sa dynamique à fin juillet 2024 avec l’Europe (+19%), le Moyen et Extrême Orient (+12,1%), l’Afrique (+16,4%), l’Amérique du Nord (+8,4%) et les pays du Maghreb (+7,6%), fait savoir la DEPF.

S’agissant du trafic du fret aérien et du mouvement aéroportuaire, ils se sont renforcés respectivement de 24,2% et 14,8% à fin juillet dernier.

Au cours du seul mois de juillet, le secteur du transport aérien, avec un nombre dépassant les 3 millions de passagers, a atteint un nouveau record, enregistrant une croissance de 14,8% en glissement annuel.