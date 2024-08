Visa Schengen : changements et nouvelles règles introduites

Plusieurs changements et nouvelles règles concernant l’espace Schengen ont été introduites récemment et seront opérationnelles officiellement à partir du 10 novembre 2024.

Ainsi, avec l’introduction du Système d’Information Schengen (SIS) Version 2 et du Système d’Entrée/Sortie (EES), les contrôles aux frontières seront plus rigoureux. Les autorités disposeront d’informations plus complètes et précises sur les voyageurs, ce qui peut conduire à des vérifications plus détaillées.

Le SIS a été modernisé pour améliorer la coopération entre les autorités policières et judiciaires de l’espace Schengen. Cette version permettra une gestion plus efficace des alertes concernant les personnes recherchées, les objets volés, et les alertes sur les interdictions de séjour.

La version 2 du SIS intègre également des informations supplémentaires comme les mandats d’arrêt européens et les alertes pour les personnes disparues.

Modification des conditions

Des ajustements ont été apportés aux règles relatives aux visas pour améliorer la flexibilité et la sécurité. Par exemple, la durée maximale des séjours pour les visas de court séjour est de 90 jours sur une période de 180 jours. Le nouveau système permettra aux autorités de suivre plus précisément les séjours des visiteurs, et tout dépassement de la durée autorisée pourrait entraîner des complications ou des interdictions futures d’entrée.

Par ailleurs, l’espace Schengen a mis en place des mesures pour mieux gérer les flux migratoires et renforcer la coopération entre les États membres en matière de gestion des frontières et de traitement des demandes d’asile.

Les données personnelles qui seront enregistrées concernent: la date et l’heure d’entrée et de sortie , le lieu d’entrée et de sortie, le nom et prénom du ressortissant, le numéro du passeport, la photographie du ressortissant et ses empreintes digitales ainsi que la potentielle décision de refus d’entrée pour un court séjour.

Traitement plus rapide des Visas :

Avec les nouveaux systèmes de gestion des frontières, le traitement des demandes de visa pourrait être plus efficace. Cependant, il est toujours conseillé de faire la demande bien à l’avance pour éviter tout retard potentiel. Pour rappel, ce système devait initialement être lancé en 2022 mais a été reporté à plusieurs reprises pour diverses raisons.