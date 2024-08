Huile d’olive : le prix du litre pourrait atteindre…150 dirhams !

Bien que le prix actuel de l’huile d’olive varie entre 100 et 110 dirhams le litre, les professionnels s’attendent à une hausse des prix de l’huile d’olive pouvant atteindre 150 dirhams le litre, en raison des années consécutives de sécheresse au Maroc et de l’augmentation de la demande pour ce produit vital.

Othmane Rachid, représentant et gestionnaire de la Coopérative Al-Azaba à la province de Kelaat Sraghna, a déclaré au Site Info que le prix du kilogramme d’olives se situe actuellement entre 18 et 20 dirhams, en plus des frais de main-d’œuvre.

Il prévoit que le prix des olives pourrait atteindre entre 120 et 150 dirhams le litre la saison prochaine. Il a ajouté que la principale cause de cette hausse des prix est la sécheresse, soulignant que dans la province de Kelaat Sraghna, il ne reste que 30 % des oliviers en raison des dommages causés par les températures élevées.

Il a également noté que certains citoyens possédant des oliveraies doivent acheter de l’huile d’olive ailleurs en raison des dégâts subis par leurs récoltes. Othmane Rachid a insisté sur la nécessité de renforcer les efforts des autorités compétentes et du gouvernement pour trouver des solutions efficaces pour les oliviers endommagés par la sécheresse.

Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural, des Eaux et des Forêts, Mohamed Sadiki, avait précédemment confirmé que la saison de production d’olives serait difficile, avec une baisse prévue en raison des conditions climatiques défavorables.

Dans une réponse à une question au Conseil des conseillers le 23 juillet 2024, Sadiki a expliqué que la floraison des oliviers coïncidait avec des vagues de chaleur intense, ce qui aura un impact négatif sur la production.