Comment distinguer la variole du singe de la varicelle ? Tayeb Hamdi répond

Le résumé des 10 différences pour distinguer la variole du singe de la varicelle par le docteur Tayeb Hamdi :

Si la variole du singe (Mpox) et la varicelle se ressemblent sur certains points, surtout les lésions cutanées, ces deux maladies sont totalement différentes. Pour les différencier on peut s’appuyer sur certains points.

Elles se ressemblent par les signes généraux qui précèdent l’apparition des lésions cutanées vésiculaires et caractéristiques, notamment la fièvre, maux de tête, fatigue, perte d’appétit, et par les lésions qui apparaissent sur la peu en suivant 5 stades d’évolution pour chaque lésion : petites macules rouges/roses prurigineuses, surélévation en papules, vésicules, pustules puis croûtes qui tombent.

Néanmoins les signes précurseurs sont plus intenses en cas de Mpox, fièvre, frissons, maux de gorge, la toux, douleurs musculaires, avec surtout un gonflement des ganglions lymphatiques, qui n’apparaissent pas en cas de varicelle.

Les lésions de la peau sont plus grandes et plus profondes dans la peau dans la Mpox, touchent les paumes des mains et les plantes des pieds sont touchées dans la Mpox mais pas dans la varicelle. Les lésions de la peau sont toujours au même stade dans la Mpox, alors qu’on retrouve ces lésions à des stades différents de la varicelle qui évolue en deux ou trois poussées au lieu d’une seule, même si la Mpox dure plus longtemps (2 à 4 semaines) que la varicelle (une dizaine de jours).

Le virus Mpox pénètre dans le corps par les voies respiratoires, le mucus et les lésions cutanées, celui de la varicelle ne se propage que par voie respiratoire.

Si les cas de décès dus à la varicelle sont rares, la Mpox a un taux de mortalité estimé actuellement à 3,6% dans la population générale et 10% chez les enfants.