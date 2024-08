Casablanca: installation des nouveaux agents d’autorité à Aïn Chock

Par LeSiteinfo avec MAP

Le gouverneur de la préfecture d’arrondissement d’Aïn Chock, Mounir Hammou a présidé, lundi, la cérémonie d’installation des nouveaux agents d’autorité, huit au total, nommés dans le cadre du récent mouvement de mutation décidé par le ministère de l’Intérieur.

Dans une allocution, Hammou a affirmé que ce mouvement intervient en application des Hautes Orientations Royales en faveur de l’amélioration des prestations destinées au citoyen selon les principes de l’égalité, l’équité spatiale et la continuité du service public, relevant que les nominations tiennent en considération le rôle majeur des agents d’autorité dans l’accompagnement des chantiers sociaux et l’accélération du processus de développement durable en partenariat avec les acteurs locaux.

Il s’agit, selon lui, de concrétiser le principe de bonne gouvernance et de favoriser une administration de proximité ainsi que la promotion des activités socio-économiques et culturelles. Et d’ajouter que ce mouvement vise à insuffler une nouvelle dynamique au niveau de l’administration territoriale de manière à être au service des citoyens à travers l’accompagnement des chantiers de développement lancés dans tous les domaines, sous la conduite éclairée du roi Mohammed VI.

Il a, à ce propos, incité les nouveaux agents d’autorité à s’impliquer de manière effective et agissante dans les chantiers lancés au niveau de la préfecture d’arrondissement d’Aïn Chock et à redoubler d’efforts pour être au plus près des préoccupations des citoyens et répondre par anticipation à leurs attentes.

S.L.