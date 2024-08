Kénitra : terrible incendie dans un espace de stockage

Par LeSiteinfo avec MAP

Un incendie s’est déclaré, samedi après-midi, dans un espace de stockage extérieur appartenant à une entreprise spécialisée dans les produits d’emballage en carton, située dans la zone Assam à Kénitra, apprend-on auprès des autorités locales de la province.

Les autorités locales et de la sûreté, ainsi que les services de la protection civile, sont intervenus pour contenir l’incendie et circonscrire le feu, qui s’est propagé sur une superficie estimée à environ 1.000 mètres carrés, indique la même source, ajoutant que toutes les ressources et capacités disponibles ont été mobilisées.

Les efforts se poursuivent pour la maitrise et l’extinction définitive de l’incendie, a-t-on précisé.

S.L