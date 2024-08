Les piscines de Taroudant : une destination privilégiée pour se détendre en été

Face à la montée des températures estivales à Taroudant, de nombreux habitants se tournent vers les piscines pour se rafraîchir et échapper à la chaleur intense qui envahit leurs maisons.

Dans ce contexte, la piscine municipale de Taroudant, ouverte pour la saison estivale en cours, est devenue la destination préférée des résidents de la ville pour se détendre et pratiquer la natation.

Située en plein centre-ville, cette installation dispose de deux bassins : un pour les enfants et un autre pour les adultes, en plus d’autres équipements tels que des vestiaires, des douches et un jardin.

Cette piscine offre ses services gratuitement, ce qui a été particulièrement apprécié par de nombreux visiteurs, notamment les familles à revenu modeste. Cela permet à divers groupes sociaux de fréquenter cet espace public et de bénéficier de ses services.

Tout au long de la saison estivale, les baigneurs profitent d’un programme d’activités varié, avec des ressources humaines et logistiques mises en place pour fournir les services récréatifs nécessaires.

Dans une déclaration à l’Agence Maghreb Arabe Presse, Hassan Chouafi, responsable de la piscine municipale de Taroudant, a indiqué que l’installation connaît une forte affluence pendant l’été. Il a précisé que plusieurs associations de la ville bénéficient également de cet espace gratuitement.

Il a également mentionné que le conseil communal a mis en œuvre plusieurs mesures de précaution, telles que le traitement des eaux de la piscine et le maintien de la propreté autour du site, y compris dans les zones de baignade et les vestiaires. Le personnel de la piscine est également chargé d’accueillir et de guider les visiteurs sur les services offerts.

Pour sa part, Saïda Oublaïd, membre du conseil communal de Taroudant, a déclaré que la piscine municipale représente un progrès significatif en termes d’infrastructures récréatives et sportives, non seulement pour la ville, mais aussi pour la région.

Elle a souligné que cette installation est devenue un lieu de détente pour tous les habitants et les associations locales. La piscine propose un programme diversifié tout au long de l’été, les associations ayant la possibilité de demander l’accès à ses services, avec des créneaux horaires répartis en quatre sessions par jour, en plus d’une journée par semaine réservée aux femmes pour profiter de la piscine et se rafraîchir durant la saison estivale.

Dans une ville éloignée de la côte et soumise à des températures élevées, les piscines restent un moyen de détente idéal permettant aux visiteurs de se ressourcer et de se rafraîchir dans de bonnes conditions, grâce aux nombreux services et équipements offerts.