Arabie Saoudite : réunion extraordinaire de l’OCI avec la participation du Maroc

Par LeSiteinfo avec MAP

Les travaux de la réunion extraordinaire à composition non limitée au niveau des Ministres des Affaires étrangères du Comité exécutif de l’Organisation de Coopération Islamique (OCI) ont débuté, mercredi à Jeddah, avec la participation du Maroc.

Le Royaume est représenté à cette réunion par l’ambassadeur du Maroc en Arabie Saoudite et représentant permanent auprès de l’OCI, Mustapha Mansouri, ainsi que le représentant permanent adjoint auprès de cette Organisation, Othman Rahho.

Cette rencontre intervient à l’appel de l’OCI pour examiner l’agression israélienne contre le peuple palestinien, notamment à Gaza, et qui a provoqué la destruction des infrastructures, des écoles, des hôpitaux, des lieux de culte et des sites historiques, ainsi que le déplacement d’environ 2 millions de Palestiniens.

A cette occasion, le secrétaire général de l’OCI, Hissein Brahim Taha, a appelé le Conseil de Sécurité de l’ONU à assumer ses responsabilités et à prendre les mesures nécessaires pour amener Israël à se conformer au Droit international et à cesser ses attaques qui menacent la paix et la sécurité régionales et internationales. Il a également plaidé pour un arrêt immédiat et global de l’agression contre la bande de Gaza et à éviter la menace d’une guerre régionale globale.

M. Brahim Taha, qui s’exprimait lors de la séance d’ouverture de cette réunion, en présence du ministre gambien des Affaires étrangères et président du 15è Sommet islamique, Mamadou Tangara, de ministres des Affaires étrangères, des chefs des délégations du Comité exécutif et des Etats membres de l’OCI, a souligné la nécessité de conjuguer les efforts pour pousser Israël à appliquer les résolutions de la légalité internationale. Il a aussi appelé à prendre les mesures qui s’imposent pour la mise en œuvre du dernier arrêt consultatif de la Cour Internationale de Justice au sujet de l’illégalité de l’occupation israélienne.

Le Secrétaire général de l’OCI a, par la même occasion, dénoncé l’ensemble des démarches illégales entreprises par Israël, dont l’adoption de résolutions s’opposant à la création d’un Etat palestinien, et la classification de l’UNRWA comme organisation terroriste, plaidant pour davantage de soutien politique et financier de cette agence onusienne afin de lui permettre de s’acquitter de son rôle vital en fournissant des services essentiels aux refugiés palestiniens et d’atténuer les souffrances des gazaouis.

Il a, dans ce sens, exhorté la communauté internationale à parrainer un process politique visant à mettre fin à l’occupation israélienne et instaurer la paix sur la base de la solution à deux Etats conformément aux résolutions de la légalité internationale, à élargir la reconnaissance de l’Etat palestinien et à soutenir son adhésion à l’Organisation des Nations Unies.

A cet égard, M. Brahim Taha a salué les efforts colossaux déployés par le Comité ministériel, sous la présidence du Prince Faisal Bin Farhan Bin Abdullah, ministre des Affaires étrangères du Royaume d’Arabie Saoudite, issu du Sommet arabo-islamique conjoint extraordinaire de Riyad.