Pourquoi les prix de l’huile d’olive ne vont pas baisser

Le prix de l’huile d’olive poursuivra son envolée l’année prochaine, d’après les prévisions des professionnels du secteur.

Au micro de Le Site info, un professionnel a assuré que les tarifs de ce produit tant prisé par les Marocains vont grimper à cause de la sécheresse, la vague de chaleur qui touche plusieurs régions du Royaume et le manque d’eau pour l’irrigation. «Les agriculteurs espèrent qu’il pleuvra dans les prochains mois. Ces pluies permettront une meilleure production des olives, ce qui va réguler les prix», souligne notre source.

Rappelons que le gouvernement avait décidé de soumettre l’huile d’olive et ses dérivés à des restrictions sur les exportations. Ces restrictions concernent, entre autres, les olives à l’état frais et réfrigéré, l’huile d’olive et ses fractions, même raffinées et les olives sèches. Cela, conformément aux dispositions de l’article 1 de la loi 89-13, se rapportant au commerce extérieur.

Ces mesures d’interdiction d’exportation de l’huile d’olive demeurent effectives jusqu’au 31décembre 2024.

Un communiqué du ministère de l’Agriculture, de la Pêche, du Développement rural, des Eaux et Forêts précise que cette décision vise à valoriser la production nationale localement, assurer un approvisionnement normal et régulier du marché national, stabiliser les prix à la consommation à des niveaux normaux, assurer la continuité et la durabilité de la filière oléicole (l’ensemble de la chaîne de valeur) et contribuer à la sécurité alimentaire du citoyen marocain.

