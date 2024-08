Samira Sitail : « Le Maroc sait où il va et connaît ses objectifs » (VIDEO)

Samira Sitail, ambassadrice du Maroc en France a fait une intervention sur les ondes de « Sud Radio ». Elle est ainsi revenue sur le soutien affiché par la France au Maroc concernant le dossier du Sahara marocain. Samira Sitail a également évoqué les avancées à tous les niveaux depuis l’intronisation du Roi Mohammed VI au Trône en 1999.

« Ce n’est pas la première fois que la France est en totale cohérence avec ce qu’elle a toujours préconisé. C’est une avancée et une évolution significative sachant que la France est un membre permanent du conseil de sécurité et ça ne peut qu’influer sur la gestion du dossier dorénavant », souligne Samira Sitail.

Rappelons que dans un message adressé au roi Mohammed VI, le président français, Emmanuel Macron a annoncé officiellement au Souverain qu’il « considère que le présent et l’avenir du Sahara occidental s’inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine ».

Dans ce même message, le chef de l’Etat français assure au roi de « l’intangibilité de la position française sur cet enjeu de sécurité nationale pour le Royaume » et que son pays « entend agir en cohérence avec cette position à titre national et au niveau international ».

Le roi Mohammed VI avait ensuite répondu à Macron: « Je me réjouis, tout particulièrement, de la position claire et forte que la France adopte, dans Votre Message, au sujet du Sahara marocain (…) et comme cela avait été évoqué lors de Nos précédents échanges, Je serai heureux de Vous recevoir au Maroc dans le cadre d’une Visite d’Etat dont les dates seront arrêtées par la voie diplomatique ».

HL

Ci-dessous, l’intégralité de l’interview de Samira Sitail :