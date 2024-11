Refus du visa, Sahara marocain, visite de Macron… Samira Sitail s’exprime (VIDEO)

Samira Sitail, l’ambassadrice du Maroc en France, a été l’invitée de l’émission «Internationales», présentée par Clémentine Pawlotsky sur TV5 Monde.

Lors de cette interview, Sitail est revenue sur la visite d’Etat effectuée par Emmanuel Macron au Maroc et les nombreux accords de coopérations signés. «Le roi Mohammed VI et le président français ont décidé de tourner la page sur un certain nombre de malentendus qui ont pu secouer les relations entre les deux pays. Aujourd’hui, nous vivons un moment historique», a confié la diplomate.

Samira Sitail a également évoqué la reconnaissance, par la France, de la souveraineté du Maroc sur son Sahara. «La France n’a jamais été en opposition avec le Maroc sur cette question. Lorsque le Maroc a proposé le plan d’autonomie, la France a été le premier pays à lui exprimer son soutien. Aujourd’hui, il y a un appui, qui n’a jamais été exprimé auparavant, de la France à la souveraineté du Royaume. Un pas a été franchi, certes, mais il y a la reconnaissance, par la France, d’une vérité. Il ne s’agit pas d’un cadeau», a assuré l’ambassadrice, indiquant que l’Algérie est la principale partie prenante à ce conflit.

Après avoir souligné que la cause marocaine a connu une mobilisation au niveau international, l’ambassadrice a rappelé qu’aujourd’hui, 112 pays appuient et reconnaissent le plan d’autonomie marocain.

Concernant la question de l’octroi du visa Schengen, Samira Sitail a pointé du doigt le financement demandé pour des visas qui ne sont pas octroyés. «Il s’agit d’une forme d’indécence qu’il faut absolument régler», a-t-elle dénoncé.

L’ambassadrice s’est aussi penché sur la question de l’immigration et de la situation à Gaza.

H.M.