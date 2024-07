BAM : la masse monétaire augmente de 3,9% en 2023

Par LeSiteinfo avec MAP

La masse monétaire (agrégat M3) a atteint 1.750,8 milliards de dirhams (MMDH) en 2023, en croissance de 3,9% comparativement à une année auparavant, selon le récent rapport annuel de Bank Al-Maghrib (BAM) sur la situation économique, monétaire et financière.

Par composante, les dépôts à vue auprès des banques ont progressé de 6,8%, alors que ceux à terme et ceux en devises ont accusé des baisses respectives de 10,9% et 12,7%, précise la Banque centrale dans ce rapport. De même, la circulation fiduciaire a poursuivi sa forte progression avec une nouvelle hausse de 10,9%, relève la même source, ajoutant que les titres des Organismes de placement collectif en valeurs mobilières monétaires ont reculé de 7,6% et les comptes d’épargne se sont accrus de 1,8%.

Par ailleurs, les données par secteur institutionnel font ressortir que les dépôts des particuliers ont augmenté de 3,6%, résultat d’accroissements respectifs de 5,4% et 1,9% de leurs comptes à vue et d’épargne, ainsi que d’un recul de 4,3% de ceux à terme.

Concernant les sociétés non financières privées, les avoirs ont marqué une progression de 8,9%, tirés par celle de 12,8% de leurs dépôts à vue alors que ceux à terme ont accusé une baisse de 13,5%.

Quant aux entreprises publiques, elles ont connu des replis de 5,4% de leurs dépôts à vue et de 43,8% de ceux à terme.