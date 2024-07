Le moment où Taoufik Bouachrine, Omar Radi et Soulaimane Raissouni ont quitté la prison (VIDEOS)

A l’occasion de la Fête du Trône, les journalistes Omar Radi, Taoufik Bouachrine et Souleimane Raissouni et les activistes Mohamed Reda Taoujni et Youssef El Hirech ont été graciés.

La grâce royale concerne également des journalistes et des activistes poursuivis en état de liberté. Il s’agit de Afaf Barani, Imad Stitou et Hicham Mansouri.

A leur sortie de prison, Taoufik Boucharine, Soulaimane Raissouni et Omar Radi ont été chaleureusement accueillis par leurs proches et amis. Les trois anciens détenus, tout sourire, ont exprimé leur bonheur d’avoir retrouvé la liberté, sous les youyous et les applaudissements de tous ceux qui ont tenu à les accueillir.

Rappelons que le roi Mohammed VI a accordé sa grâce à 2.476 personnes, dont certaines sont en détention et d’autres en liberté, condamnées par différents tribunaux du Royaume, indique un communiqué du ministère de la Justice.

La grâce royale a également bénéficié à des journalistes ayant commis des crimes prévus et punis par le code pénal.

H.M.