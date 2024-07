Incendies de forêt: voici les zones à risque au Maroc

Par LeSiteinfo avec MAP

L’Agence nationale des eaux et forêts (ANEF) prévoit un risque “moyen” à “extrême” d’incendies de forêts dans plusieurs provinces du Royaume durant la période allant du 29 au 31 juillet.

Après analyse des données relatives notamment aux types de forêts et à leurs niveaux de combustibilité et d’inflammabilité, ainsi qu’aux paramètres Topo climatiques, l’ANEF a repéré un risque extrême (niveau rouge) dans les provinces de Chefchaouen, Taza, Taroudant, Oujda-Angad, Azilal, Béni Mellal, Ifrane, Khénifra, Sefrou et Guercif.

L’Agence a également signalé dans un communiqué un risque élevé (niveau orange) dans les provinces de Tanger-Assilah, Al Hoceima, Ouezzane, Driouch, Taounate et Essaouira.

En outre, elle a relevé un risque moyen (niveau jaune) dans les provinces de Fahs-Anjra, Larache, Tétouan, M’Diq-Fnideq, Rabat, Salé, Skhirate-Témara, Kénitra, Berkane et Nador.

L’ANEF invite ainsi les riverains des forêts et tous les citoyens estivants et visiteurs, ainsi que les personnes travaillant en milieux forestiers à faire preuve de vigilance et à prendre les précautions nécessaires pour éviter les départs de feux de forêts.

Elle les exhorte aussi à alerter rapidement les autorités locales en cas d’observation de fumées ou de comportements suspects.

Afin d’anticiper la problématique des incendies de forêts au Maroc, l’ANEF produit, d’une manière journalière et par le biais de ses modèles scientifiques de prédiction, des cartes qui identifient avec précision les zones à risque sur l’ensemble du territoire national.

