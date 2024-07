Casablanca: un pick up prend feu sur l’autoroute

Un pick up a pris feu vendredi sur l’autoroute Casablanca-El Jadida. Selon une source de Le Site info, d’importants dégâts matériels ont été enregistrés, précisant que le feu a ravagé une grande partie du véhicule.

Des automobilistes sont immédiatement intervenus et ont réussi à circonscrire l’incendie et à retirer le conducteur du pick up.

Les autorités se sont également rendues sur les lieux du drame et ont ouverte une enquête, sous la supervision du parquet compétent, pour déterminer les circonstances exactes de cette affaire.

H.M.