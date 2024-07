L’actrice marocaine Saadia Louk tire sa révérence

L’actrice marocaine Saadia Louk est décédée ce mercredi après un long combat contre la maladie. L’artiste marrakchie était paraplégique depuis plus de deux ans, incapable de bouger et condamnée à rester alitée.

Sur la Toile, de nombreux internautes ont exprimé leur chagrin suite à cette disparition. Ils ont tenu à prier pour la mémoire de la défunte et souhaiter courage et patience à ses proches et amis.

Les internautes ont, par ailleurs, appelé le ministère de la Culture à prendre en charge les obsèques de Saadia Louk qui vivait dans des conditions précaires, dans sa maison située dans l’ancienne médina de la ville ocre.

H.M.