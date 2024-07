Développement aéronautique au Maroc : RAM en visite chez Boeing

Abdelhamid Addou, PDG de Royal Air Maroc (RAM), et son équipe ont récemment visité Boeing à Seattle. Cette visite stratégique survient après des rencontres avec Airbus et Embraer.

Addou a discuté avec Stephanie Pope, CEO de Boeing Aviation Civile, et Ihssane Mounir, Vice-Président senior de la chaîne d’approvisionnement et fabrication. La délégation de la compagnie aérienne nationale a exploré l’usine d’assemblage des Boeing 737 MAX et le Customer Experience Center, découvrant les dernières innovations des 737 MAX et 787 Dreamliner.

Ce voyage consolide le partenariat entre RAM et Boeing, établi en 2016 sous l’égide de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Boeing a été crucial dans le développement de l’aviation au Maroc, renforçant RAM et stimulant l’industrie aéronautique nationale par des opportunités économiques et le transfert de technologies.