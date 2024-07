Les plages d’El Jadida se font belles pour les estivants

Par LeSiteinfo avec MAP

A l’orée de la saison estivale, les plages de la province d’El Jadida, notamment celles labellisées Pavillon Bleu, comme El Haouzia et Sidi Abed, sans oublier Sidi Bouzid et Deauville, connaissent déjà de l’engouement de la part des estivants, de la région et d’ailleurs.

Avant d’aller bronzer sur les diverses plages aux alentours de la capitale des Doukkala, il s’agit d’abord pour les touristes de se procurer un loyer. A l’entrée des deux côtés de la ville, les proprios ou intermédiaires les accueillent à bras ouverts, clés à la main, chacun y va à sa façon pour gagner la confiance du client. « Ça bouge du côté des visiteurs et vacanciers en quête d’un séjour à El Jadida, ou à Sidi Bouzid (à une dizaine de kilomètres), affirme à la MAP Abderrahim, qui détient des studios qu’il propose aux visiteurs de la ville, qui commencent à faire nombreux en ce début de saison estivale.

La saison estivale constitue en effet une occasion pour booster l’activité touristique de la région, mais pas uniquement. « C’est une aubaine pour les différents types de commerces de la province de se refaire une santé, surtout après l’Aïd Al Adha », a confié Moustapha, gérant d’un restaurant à El Jadida.

Côté préparatifs des autorités à la saison estivale, le comité provincial de gestion des plages à El Jadida a tenu récemment une série de réunions afin de mettre au point et discuter de la mise à niveau des plages, des espaces à proximité et des installations nécessaires, en plus de l’amélioration de la qualité des services rendus aux vacanciers.

Ces réunions ont notamment porté sur les spécificités de chacune des plages et relevé la nécessité d’efforts concertés de tous les intervenants pour assurer les meilleures conditions nécessaires à la réussite de la saison estivale et la bonne gestion des plages, a-t-on assuré auprès des autorités provinciales concernées.

Il s’agit notamment de la mobilisation de moyens en vue de garantir une meilleure gestion des plages, améliorer les services rendus au niveau de ces espaces qui connaissant une affluence exceptionnelle d’estivants, assurer l’accès en toute célérité des citoyens aux plages, garantir la propreté des plages et juguler les activités informelles et les pratiques allant à l’encontre du confort des touristes marocains et étrangers.

Un programme a également été mis en place pour permettre aux parties compétentes de veiller au renforcement de la communication via l’aménagement des plages, la mise en place de la signalisation, la protection des estivants et la préservation de la propreté des lieux.

Concernant les plages labellisées Pavillon Bleu, en l’occurrence El Haouzia et Sidi Abed, elles font partie du programme Plages Propres. Leurs communes respectives, appuyées par les partenaires, sont mobilisées pour sensibiliser les estivants, veiller à la qualité des eaux de baignade et du sable, équiper les plages, assurer la sécurité, mettre en place les installations nécessaires et veiller au respect des règlements.

Pour mieux renforcer les infrastructures de base et améliorer l’attractivité de cette destination, des mesures ont été prises dans ce sillage par les services municipaux d’El Jadida : nettoyage, animation touristique, mise à niveau du réseau d’éclairage public, aménagement des parcs publics, entre autres.

« Nous aspirons à une saison exceptionnelle à tous les niveaux, en particulier en termes d’amélioration de la qualité des services », a affirmé Jamal Ben Rbiâa, président du conseil communal, affirmant que le but est de permettre à la ville d’être à la hauteur des attentes de ses habitants et de ses visiteurs.

Concernant les services de la Protection civile, les préparatifs ont été lancés depuis le début du mois de mai pour la mise en place de surveillance des plages de la province, avec notamment la mobilisation de plus de 200 sauveteurs saisonniers, dotés des moyens de sauvetage nécessaires. Dans le même registre, des mesures rigoureuses sont menées contre les squatteurs des espaces publics, les loueurs de parasols et pratiquants d’autres métiers saisonniers. L’objectif est d’assurer une bonne organisation de la saison de baignade dans les plages à forte affluence, selon Moulay Mehdi El Fathemy, président de la commune de Moulay Abdellah.

S.L.