Reconstruction post-séisme: le nombre de familles ayant bénéficié de l’aide

Par LeSiteinfo avec MAP

Plus de 56.000 familles des zones touchées par le séisme d’Al Haouz ont bénéficié de l’aide financière allouée pour reconstruire et réhabiliter leurs maisons endommagées, avec un taux d’achèvement de 95% et une enveloppe globale d’environ 1,4 milliard de dirhams, a indiqué, lundi à la Chambre des représentants, le chef du gouvernement Aziz Akhannouch.

Intervenant à la séance plénière consacrée aux réponses du chef du gouvernement aux questions relatives à la politique générale sur « la politique d’urbanisme et d’habitat et son impact sur la dynamique économique et le développement spatial et social », Akhannouch a expliqué que le nombre de permis de construire accordés aux familles cibles s’élève à plus de 53.000 permis, représentant 90% de la population recensée dans les provinces d’Al Haouz, Chichaoua, Marrakech, Taroudant, Azilal et Ouarzazate.

Les mesures prises pour reconstruire et réhabiliter les zones touchées par le séisme d’Al Haouz ont nécessité une mobilisation exceptionnelle de tous les départements concernés derrière le roi Mohammed VI, afin de dépasser les retombées de cette catastrophe naturelle et contribuer à restaurer les conditions de développement économique, social et culturel au bénéfice des familles des régions impactées, a-t-il relevé.

D’autre part, Akhannouch a affirmé que le département de l’Aménagement du territoire national connaît une transformation qualitative qui s’est traduite par l’activation de la planification stratégique territoriale, qui comprend notamment un soutien technique et financier pour la réalisation de 12 plans régionaux d’aménagement territorial, faisant observer que 6 plans régionaux ont été achevés avant juin 2021 et 5 autres au cours des deux dernières années et demie.

En outre, Akhannouch a salué les réalisations accomplies en matière d’urbanisme, soulignant qu’une nouvelle génération de documents de reconstruction a été établie grâce à l’approbation d’un ensemble de documents, dont les plans d’aménagement, les plans de développement des agglomérations rurales, le schéma directeur d’aménagement urbain et la programmation des zones stratégiques.

Et d’ajouter que ces mesures contribueront à rationaliser la planification urbaine au sein des grandes villes et à alléger la pression sur elles, tout en offrant aux zones rurales des opportunités prometteuses pour renforcer leur compétitivité et leur intégration socio-économique, de même qu’elles donneront un fort élan au climat des affaires national et régional en matière d’attraction des investissements et de facilitation de leur implémentation.

