Le beau message de Nicki Minaj après son concert à Mawazine (PHOTO)

Nicki Minaj a exprimé sa fierté après le succès fulgurant de son concert au festival Mawazine. Sur son compte Instagram, le star a partagé plusieurs photos de son passage sur la scène OLM Souissi, à Rabat, et a écrit : «Environ 200.000 personnes ont assisté à mon concert au festival Mawazine. C’est l’une de mes meilleures expériences. Un honneur».

«Jamais je n’aurai pensé qu’ils sauraient qui j’étais. Mais avec Dieu, tout est possible. Je suis tellement reconnaissante pour chacun d’entre vous. Que tous mes fans soient bénis. Je vous aimes tellement et je n’oubliera jamais les souvenirs que nous avons créés ensemble», a indiqué Nicki Minaj.

Rappelons que la rappeuse a livré un show époustouflant face à une foule excitée et enthousiaste, ouvrant le bal de son concert avec ses raps rapides et des visuels projetés en arrière plan. La superstar a reçu de multiples American Music Awards, BET Awards, MTV Music Awards, MTV Europe Music Awards, Billboard Music Awards et BMI Awards. Elle a vendu plus de 15 millions de disques et compte plus de 228 millions d’abonnés sur Instagram.

Nicki Minaj est connue pour ses raps rapides, ses alter egos et ses accents variés. Son style musical inclut un mélange de hip-hop, R&B et pop.

H.M.