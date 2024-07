Le message du roi Mohammed VI à la gouverneure générale du Canada

Par LeSiteinfo avec MAP

Le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à la gouverneure générale du Canada, Mary May Simon, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

Dans ce message, le Souverain exprime à Mary May Simon ses félicitations et ses vœux les meilleurs pour le bonheur du peuple canadien.

« Le Royaume du Maroc est particulièrement attaché à la promotion des excellentes relations d’amitié qui l’unissent au Canada et se réjouit à la perspective de consolider et d’élargir l’étroite coopération entre nos deux pays », a souligné le roi.

Le Souverain fait part, à cet égard, de sa constante détermination à « poursuivre l’action concertée en vue d’édifier un partenariat multidimensionnel dynamique et durable, oeuvrant pour l’avenir et la prospérité de nos deux peuples et au service des enjeux mondiaux de paix, de sécurité et de développement ».

S.L.