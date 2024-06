Marrakech : une bande spécialisée dans le cambriolage de maisons arrêtée

Les recherches et investigations de terrain menées par l’unité de lutte contre les bandes criminelles, en coordination avec l’unité de renseignement criminel et de soutien technique aux enquêtes ont arrêté une bande spécialisé dans le vol qualifié ciblant des maisons privées pendant les périodes de vacances saisonnières et les week-ends.

Des sommes d’argent importantes, des bijoux et des montres-bracelets ont été dérobés. L’un des voleurs arrêtés est un récidiviste en matière de vol qualifié, il est recherché au niveau national pour une affaire similaire. Les suspects ont avoué les faits qui leur sont reprochés et leur implication dans la commission de quatre vols qualifiés à l’intérieur de maisons, selon une source sécuritaire.

La même source a ajouté que la perquisition légale dans un garage transformé en logement loué par les suspects a permis de saisir une série d’outils utilisés pour briser les serrures, ainsi que des outils utilisés pour dissimuler les indices du crime, tels que des gants et des masques, en plus de récupérer certains objets volés identifiés par leurs propriétaires.

La source a poursuivi qu’au cours des investigations, un troisième complice, qui avait été sollicité pour transporter les objets volés, a été arrêté. En conséquence, les trois suspects ont été placés en garde à vue pour compléter l’enquête et les présenter devant la justice, ainsi que pour arrêter toute personne impliquée dans cette affaire, sous la supervision du parquet compétent.