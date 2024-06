Diyafa 2024 : Total Energies Maroc accueille les Marocains du monde

Cette année, Total Energies Maroc a décidé d’accueillir les Marocains du monde dans différentes aires de repos à travers l’opération « Diyafa 2024 ».

À cet égard, Abdessalam Ghnimi, directeur général de « Total Energies Marketing Maroc », a déclaré lors de son passage dans une émission sur la radio « MFM », que l’opération « Diyafa 2023 » a connu un grand succès et a permis de renforcer le lien national avec les Marocains résidant à l’étranger, ainsi qu’avec les touristes marocains qui voyagent à l’étranger en été.

Le directeur général de « Total Energies Marketing Maroc » a accueilli chaleureusement tous les Marocains du monde dans leur pays et leur a promis un accueil spécial dans toutes les stations participantes à l’opération « Diyafa2024 ».

Il a indiqué qu’en 2023, Total Energies Maroc s’est rapprochée d’environ 150 000 MRE qui ont été accueillis dans différentes stations Total Energies avec du lait et des dattes. Les MRE ont également pu découvrir les activités de l’entreprise, et plus de 20 000 d’entre eux ont participé à la grande tombola où ils ont eu la chance de gagner des cartes carburant. L’opération « Diyafa 2023 » s’est également distinguée par la présence de groupes musicaux adaptés à la région où se trouvait la station, souligne Abdessalam Ghnimi.

Pour l’année 2024, Abdel Salam Ghnimi a annoncé que les préparatifs ont commencé pendant l’Aïd al-Fitr et que plusieurs stations de Total Energies Maroc, situées dans le nord et le sud, ont été équipées de tentes marocaines accompagnées de certaines activités pour que l’opération se déroule parfaitement pendant l’été. De nouvelles activités visant toutes les tranches d’âge seront également proposées.

Le directeur a également confirmé que l’opération « Hospitalité 2024 » comprendra un tirage au sort permettant de gagner 100 prix, dont une voiture d’une valeur de 550 000 dirhams et 99 cartes multiservices d’une valeur allant de 500 à 5000 dirhams.