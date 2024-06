Aïd Al Adha: les prix des oignons flambent  

A l’approche de Aïd Al Adha, les prix des oignons a enregistré une légère hausse. Le prix du kilo, qui ne dépassait pas deux dirhams, oscille actuellement entre trois et quatre dirhams.

Sur la Toile, plusieurs internautes n’ont pas manqué d’exprimer leur colère suite à cette hausse de prix, d’autant plus que l’oignon est très prisé pendant cette fête religieuse.

Dans une déclaration à Le Site info, un professionnel du secteur a assuré que l’envolée des tarifs concerne tous les légumes à cause de la hausse des prix des carburants et de la sécheresse. Et face à la demande croissante à l’occasion de Aïd Al Adha, le prix de l’oignon risque de davantage grimper dans les prochains jours, estime notre source.

H.M.