Le prix du charbon grimpe à l’approche de Aïd Al Adha

A l’approche de Aïd Al Adha, le prix du charbon a connu une hausse d’environ deux dirhams.

Dans une déclaration à Le Site info, un professionnel du secteur a indiqué que le kilo du charbon de bois d’oranger, le plus prisé par les Marocains, a atteint sept dirhams, précisant que son prix risque de davantage augmenter la semaine prochaine. Quant au charbon de bois de chêne, le kilo a grimpé à 11 dirhams.

D’après notre source, les tarifs ont grimpé vu que la demande est forte pendant cette période qui précède Aïd Al Adha. Les frais de transport ont également augmenté, apprend-t-on, ce qui a impacté les prix du charbon.

Rappelons que selon l’ingénieur en astronomie Ali El Amraoui, la fête du mouton sera célébrée le lundi 17 juin dans le Royaume. L’expert a indiqué que selon les calculs, le croissant annonçant le début de Dou Al Hijja sera observé le vendredi 7 juin. Le mois de Dou Al Hijja sera ainsi entamé le samedi 8 juin. Aïd Al-Adha coïncidera donc avec le 17 juin.

Par ailleurs, le jour de Arafa coïncidera avec le dimanche 16 juin.

Même si les calculs astrologiques permettent de connaître précisément le jour de la nouvelle lune, la tradition marocaine exige que l’astre soit observable à l’œil nu. Et c’est le ministère des Habous et des Affaires islamiques qui annonce officiellement la date de début de Dou Al Hijja et celle de l’Aïd Al-Adha.

