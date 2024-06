Les priorités de Ryad Mezzour (VIDEO)

Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du Commerce, était l’invité des Eco. Extrait.

« L’emploi, c’est la mère de toutes les priorités. Dans tout ce que nous faisons là, tout ce dont nous avons parlé, en tout cas au niveau du ministère de l’Industrie et du Commerce, depuis le début de cette émission, l’emploi est le centre et notre finalité. Je ne suis pas en train de soutenir un investissement industriel pour la beauté du geste, ou pour la beauté de faire de l’industrie, ou parce que j’aime bien cet industriel. Je le soutiens parce qu’il va employer ou qu’il emploie déjà des Marocains et des Marocaines, des talents marocains. Notre objectif est de créer de plus en plus d’emplois, parce qu’on n’en crée pas assez pour accueillir nos jeunes ».