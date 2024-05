Un Marocain séquestré au Myanmar a été libéré

La Commission des victimes de la traite des êtres humains en Birmanie a révélé qu’un Marocain a été libéré ce mardi après que sa famille a payé sa rançon. Le Marocain libéré a été remis au président de l’organisation internationale « Global Advance Projects » et qu’il est désormais sous soins sociaux, psychologiques et médicaux.

La source a ajouté que le Marocain libéré est l’un des six Marocains dont les rançons ont été payées mais qui n’ont pas encore été libérés. Les familles avaient perdu tout contact avec tous les Marocains détenus au camp de Tai Shang dans l’État de Karens.

La même source a confirmé que les familles des victimes s’inquiètent du sort de leurs proches détenus et demandent aux responsables du ministère des Affaires étrangères d’intervenir pour les sauver et les ramener au pays.

Pour rappel, des gangs chinois spécialisés dans la traite des êtres humains et de cybercriminalité avaient capturé un groupe de Marocains et les ont soumis à des tortures pour obtenir de l’argent. Le gang qui détient les Marocains les soumet aux pires types de torture, tels que les électrocuter, les fouetter, les suspendre tout en les privant de nourriture et de sommeil.

Le même interlocuteur a indiqué que les organisations humanitaires restent la seule solution pour intervenir en vue de la libération des détenus. Par ailleurs, les familles demandent la tenue d’une réunion tripartite entre l’ambassade marocaine, l’organisation humanitaire et l’armée démocratique.