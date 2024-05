Naomie Campbell est à Marrakech (PHOTOS)

Naomie Campbell s’est envolée pour Marrakech en compagnie de ses deux enfants afin de célébrer son anniversaire.

Sur son compte Instagram, le mannequin britannique a posté des photos prises devant un palace, arborant une jellaba et un selham.

«Merci pour tout l’amour et tous les beaux vœux d’anniversaire. Marrakech, ta sérénité et ta beauté, avec mes deux bébés anges, ne me déçoivent jamais. Merci à ma famille et à mes amis qui ont fait de cette semaine un véritable rêve», a écrit Campbel en légende de ses clichés.

Marrakech continue ainsi à être l’une des destinations touristiques les plus prisées par les célébrités internationales. La ville ocre offre en effet un temps doux qui attire les stars étrangères, au grand bonheur des locaux.

Ces derniers mois, la ville a déjà accueilli plusieurs stars comme Kylian Mbappé, Brahim Diaz, Sharapova, l’ancienne présidente croate Kolinda Grabar-Kitarović, David Alaba ou encore Theo Hernandez.

H.M.