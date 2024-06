Le « Made in Morocco » vu par Ryad Mezzour (VIDEO)

Si la détermination est sa principale qualité, son attachement pour le Maroc l’est tout autant. On l’aura compris, Ryad Mezzour, qui a bien voulu se prêter au jeu des questions-réponses de la rédaction du journal Les Inspirations ÉCO, dans le cadre de l’Invité des ÉCO, est résolu à atteindre l’objectif fixé par le gouvernement en termes d’emplois (400.000 postes d’ici 2026). Tout est fait pour y arriver. Force est de constater qu’au terme du mi-mandat de l’Exécutif, l’emploi dans l’industrie a été dynamisé en grande partie grâce aux différents plans d’accélération industrielle.

Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, s’est ensuite attardé sur les chantiers en cours et les chantiers à venir relatifs notamment aux métiers mondiaux du pays, à la valeur ajoutée du Made in Morocco, aux petits commerces, à la hausse du prix du gaz. Il s’est même attardé sur les conséquences d’un éventuel remaniement ministériel. Dans cet extrait, Ryad Mezzour répond à nos journalistes concernant la marque Maroc, notamment pour le secteur automobile.