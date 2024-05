Hackathon « Think AI Maroc » : des solutions innovantes pour les défis marocains (VIDEO)

Le hackathon « Think AI Maroc » bat son plein depuis son lancement le 16 mai, réunissant 25 équipes d’étudiants brillants sélectionnées parmi 141 candidatures issues de diverses écoles et universités marocaines.

Organisé par le club 1337 AI et l’Association Math & Maroc, cet événement mettra en valeur la créativité et les compétences en intelligence artificielle des participants à travers une série de défis stimulants et innovants.

L’événement, qui se déroulera jusqu’au 19 mai au sein du campus de l’Université Mohammed VI Polytechnique de Benguerir, est une opportunité exceptionnelle pour les participants de se confronter à des défis stimulants, d’assister à des conférences d’experts , et de collaborer dans le domaine de l’IA avec des mentors professionnels. L’objectif est clair : développer des solutions innovantes ayant un impact tangible sur des problématiques réelles.

Le hackathon couvre huit thématiques clés pour cette édition :





Gestion des ressources hydriques Promotion du patrimoine culturel et immatériel Organisation des grandes manifestations (comme la Coupe du monde 2030) Gestion des catastrophes naturelles Développement du monde rural Éducation Santé Développement d’un modèle d’IA en Darija avec une touche marocaine

Les équipes peuvent également proposer leurs propres idées, sous réserve de validation par le jury et les mentors. Cet environnement encourage l’apprentissage, l’échange d’idées et la collaboration, visant à promouvoir l’innovation et l’avancement de l’intelligence artificielle au Maroc et au-delà.

Mohamed Baoudra, Président de Math & Maroc, souligne l’importance de cet événement pour simplifier l’accès aux sciences et encourager la pratique olympique chez les jeunes Marocains. L’association bénéficie de partenariats stratégiques avec le ministère de l’Éducation Nationale, l’UM6P et Adria.

Hind Bernoussi, chargée de communication à 1337, indique que l’école supporte l’organisation de l’événement sans interférer dans les ambitions des jeunes participants. « Nous voulons leur permettre d’expérimenter et de se développer en tant qu’individus afin qu’ils puissent atteindre leur plein potentiel », explique-t-elle.

Le « Think AI Maroc » s’annonce comme un événement phare pour la communauté IA au Maroc, propulsant les talents locaux sur le devant de la scène technologique mondiale. Les gagnants seront annoncés lors de la finale prévue le 19 mai, marquant la fin d’une compétition intense et enrichissante.

Ce hackathon ne se contente pas d’être une simple compétition, mais se présente comme une véritable pépinière d’innovations, prête à transformer les défis en opportunités pour le Maroc de demain.