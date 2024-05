Le Sommet Bridge Africa à l’UM6P, catalyseur de changement pour l’Afrique

Le Sommet « Bridge Africa », organisé à l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) du 6 au 8 Mai 2024 au sein de son campus à Benguerir s’est achevé hier. S’inscrivant dans le cadre du programme « Bridge Africa » initié par l’Université, cet événement a rassemblé près de 140 participants de 25 pays africains, incluant des acteurs clés du continent pour explorer des solutions innovantes aux défis du développement en Afrique.

Les participants, qui incarnent l’avenir du leadership sur le continent, ont activement discuté et collaboré à travers des ateliers de développement du leadership, des sessions de planification stratégique et des activités de développement communautaire. Reconnaissant la position unique de l’Afrique, qui abrite la population la plus jeune du monde, les jeunes leaders ont souligné la nécessité de capitaliser sur ce potentiel démographique par des investissements stratégiques dans le développement économique et social.

Les participants au sommet se sont engagés à prioriser quatre domaines vitaux pour l’Afrique : la sécurité alimentaire, avec l’adoption de politiques agricoles innovantes ; le développement économique inclusif, par la mise en place de stratégies favorisant l’inclusion de tous les segments de la société ; l’innovation et la technologie, avec une augmentation des fonds pour la recherche et le développement ; et enfin, la promotion des industries culturelles et créatives comme moteurs de diversification économique et d’expression culturelle.

A l’issu de cette première édition, les jeunes leaders africains ont exprimé leur volonté de collaborer étroitement pour la mise en œuvre de ces recommandations.





A travers le programme « Bridge Africa », des collaborations concrètes avec les membres du programme ont déjà été créé. Arielle Kitio, qui a rejoint le programme en Octobre, a collaboré avec l’UM6P pour la mise en place d’un programme d’éducation en robotique pour des lycéens du Maroc et du Cameroun, avec en perspective une initiative innovante : « nous organisons un concours mondial appelé « Youth Tech Challenge Africa » qui se tiendra à l’UNCP en juillet. Vingt-quatre jeunes vont donc se rencontrer pour travailler sur la robotique et l’intelligence artificielle ».

Pour rappel, l’organisation du Sommet « Bridge Africa » par l’UM6P s’inscrit dans le cadre de son engagement à contribuer au développement du continent africain. L’Université s’est dotée d’une vision ambitieuse pour l’Afrique, basée sur la collaboration, l’innovation et l’excellence. Il s’agit d’une opportunité pour les jeunes leaders africains de se rencontrer, d’échanger des idées et de construire des initiatives durables pour un avenir meilleur pour l’Afrique.