Vicente Amigo au Festival des Musiques Sacrées de Fès

Pour sa deuxième participation au Festival des musiques sacrées du monde de Fès, le guitariste prolifique Vicente Amigo promet un concert mémorable où le flamenco, l’Andalousie et la culture et l’art espagnols seront majestueusement mis à l’honneur.

Vicente Amigo, l’un des musiciens de flamenco les plus influents de sa génération, enchantera le public de la 27ème édition du Festival des musiques sacrées du monde de Fès. Disciple et digne successeur de Paco De Lucía, Vicente Amigo fera vibrer la scène de Bab Al Makina le 31 mai 2024 lors d’un concert très attendu par les amateurs de la musique flamenco et de la culture andalouse.

Pour ce spectacle, qui célébrera l’Espagne, pays à l’honneur lors cette édition, Vicente Amigo sera accompagné de ses musiciens de référence : Antonio Fernández (Añil) à la guitare, Paquito González aux percussions, Ewen Vernal à la basse, Rafael Usero Vilches (Rafael de Utrera) au chant et Antonio Molina (Choro) à la danse.

Vicente Amigo est né à Guadalcanal, province de Séville, mais a grandi à Cordoue, où, à l’âge de huit ans, il reçut sa première guitare espagnole. Ses premiers professeurs furent « El Tomate » et « El Merengue », puis il devint l’élève de Manolo Sanlúcar. En 1988, il débute sa carrière solo en se produisant au Festival international del Cante de la Minas de la Unión, où il remporte le premier prix dans la section guitare. Plus tard, il remporte le Concours International d’Estrémadure. En mai 1989, il remporte l’un des principaux prix nationaux de guitare, le Prix Ramón Montoya. En deux ans, l’artiste prodige remporte trois des principaux concours de guitare flamenco.





Grâce à son style léger et fluide, Vicente Amigo a réussi à créer un pont entre le flamenco classique et le nouveau flamenco, dit contemporain. Son aptitude à naviguer entre différents styles convient parfaitement aux chanteurs l’accompagnant, tout en favorisant des créations musicales inédites. La parfaite maitrise du style flamenco, la curiosité musicale et l’exceptionnel talent font de Vicente Amigo l’un des créateurs les plus novateurs de la musique du flamenco. Il a révolutionné cet art grâce à des compositions audacieuses où il mélange divers genres comme le folk, le jazz, les rythmes sud-américains, en plus de sonorités orientales, sans pour autant perdre la pureté du flamenco classique.

La musique de Vicente Amigo est demeurée ouverte sur le monde, en perpétuel renouveau, lui permettant de collaborer avec d’autres génies comme Paco de Lucía et Manolo Sanlúcar, ou des chanteurs reconnus tels que Carmen Linares, Enrique Morente, Diego El Cigala, Miguel Poveda, El Pele, José Mercé et Estrella Morente.