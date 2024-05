Sochepress : 100 ans de promotion culturelle et éducative au Maroc

Évoquer les cent ans de Sochepress, c’est faire référence à la success story d’un champion national référent dans le champ culturel et éducatif marocain.

Depuis sa création en 1924 sous le nom de Société Chérifienne de Distribution et de Presse, Sochepress s’est forgé la réputation d’un opérateur incontournable dans la promotion d’une culture accessible au plus grand nombre.

La distribution de la presse nationale et internationale a toujours été au cœur de l’identité et de l’histoire de Sochepress. C’est ce marqueur identitaire fort qui permet aux lecteurs de la presse de retrouver, tous les jours, dans toutes les villes du Royaume, une gamme diversifiée et multilingue de magazines et de supports répondant à leurs goûts.

Au fil des décennies, Sochepress s’est adaptée aux évolutions du marché, proposant des produits culturels et éducatifs en phase avec les attentes du grand public et offrant ainsi une proposition de valeur de référence dans le domaine culturel et éducatif.





Sochepress, un parcours ancré dans l’histoire du Maroc

L’histoire de Sochepress se confond avec celle du Royaume du Maroc, tant elle traduit, dans sa gouvernance et son cœur de métier, les évolutions connues par le secteur de la presse nationale.

D’un tour de table à 100% français, à un capital 50% marocain, avant que des institutionnels marocains du secteur financier et de la prévoyance ne deviennent majoritaires dans le capital, en 2019 ; Sochepress a su s’adapter aux défis et aux challenges des différentes conjonctures et s’est très vite positionnée comme acteur principal de l’édition et de la distribution au Maroc et dans la Région.

Grâce à des partenariats solides établis avec les pouvoirs publics et les institutions éducatives, Sochepress devient un opérateur incontournable dans la production de supports et de solutions pédagogiques répondant aux besoins des écoles publiques et privées.

Également, son soutien aux auteurs nationaux et internationaux ainsi que son vaste réseau de clients et libraires ont contribué à promouvoir la littérature contemporaine, la diversité culturelle et l’inclusion à travers le pays. C’est dans ce cadre que Sochepress a choisi de valoriser les talents littéraires nationaux et internationaux avec sa maison d’édition : Sochepress Editions, au service de la littérature « Made in Morocco ».

La célébration de ce centenaire marque un jalon majeur dans l’histoire de Sochepress, témoignant de son engagement continu envers la promotion de la culture marocaine et sa contribution à l’enrichissement du patrimoine matériel et immatériel national.