Débat sur les Transitions Justes par le Forum de Paris sur la Paix et l’UM6P

Le Forum de Paris sur la Paix annonce que sa Réunion de printemps 2024 se tiendra le 10 juin à Benguérir, au Maroc, en collaboration avec l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P).

« L’organisation de la Réunion de printemps à Benguérir, au Maroc, marque une étape significative pour le Forum de Paris sur la Paix qui, pour la première fois, organise un événement à l’étranger et à cette occasion, nous avons choisi le continent africain », a déclaré Justin Vaïsse, Directeur général du Forum de Paris sur la Paix. « Cet événement souligne notre engagement en faveur du dialogue et de la coopération Nord-Sud essentiels pour relever les plus grands défis de notre temps. Nous sommes ravis de nous associer à l’UM6P dans ce projet », a indiqué Vaïsse.

Depuis sa création en 2018, le Forum de Paris sur la Paix sert de plateforme pour les solutions de gouvernance mondiale, réunissant États et acteurs non-étatiques pour faire face aux défis mondiaux.

La Réunion de printemps réunira des représentants d’États et de gouvernements, d’organisations internationales, de la société civile et du secteur privé, pour se consacrer à l’objectif commun – Nord-Sud – des « Transitions Justes ». Cette initiative vise à répondre à la nécessité urgente de transitions équitables et durables dans un contexte de tensions géopolitiques, d’inégalités croissantes et de crises environnementales.





Le programme comprendra des sessions retransmises en direct autour d’experts renommés et des réunions thématiques à huis clos abordant des sujets tels que le financement du climat et le développement, les minéraux de transition, l’agriculture en Afrique, la nutrition et l’équité en matière de santé mondiale. Le Forum de Paris sur la Paix et l’Université Mohammed VI Polytechnique se réjouissent d’organiser certaines sessions de l’évènement en collaboration avec la Fondation Mo Ibrahim. Le campus de Benguérir de l’UM6P accueillera cet événement inédit.

« Nous sommes convaincus que les ‘Transitions Justes’ constituent la clé d’un développement durable et inclusif en Afrique et dans le monde », a déclaré Hicham El Habti, Président de l’UM6P. Et de rajouter : « en accueillant la prochaine Réunion de printemps du Forum de Paris sur la Paix, nous réaffirmons notre engagement à œuvrer en faveur d’un dialogue constructif pour bâtir un avenir plus juste et plus résilient pour tous. L’UM6P est pleinement mobilisée pour rendre cet événement unique et pourvoyeur de solutions concrètes pour nos pays et nos sociétés ».

L’UM6P, université marocaine d’avant-garde, est dédiée au développement de solutions innovantes adressant les défis spécifiques de l’Afrique et, plus largement, les enjeux mondiaux. Orientée vers la formation et la recherche, tout en cultivant des partenariats étroits avec le secteur industriel, favorisant l’innovation et le développement en entreprenariat, l’UM6P s’engage résolument dans la formation d’une nouvelle génération de talents destinés à façonner l’avenir du continent africain.

L’université rejoint également la gouvernance du Forum de Paris sur la Paix en tant que nouveau membre de son Assemblée générale. Ce partenariat vient renforcer l’engagement des deux organisations à promouvoir la coopération et le dialogue nécessaires pour catalyser un changement positif en Afrique et au-delà.