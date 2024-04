Visa Schengen : les règles d’obtention assouplies pour trois pays du Golfe

Par LeSiteinfo avec MAP

Les citoyens saoudiens, omanais et bahreïnis peuvent désormais bénéficier de visa Schengen à entrées multiples d’une durée de cinq ans, a annoncé, jeudi à Riyad, l’ambassadeur de l’Union européenne (UE) en Arabie saoudite, Christophe Farnaud.

Cette décision de la Commission européenne de permettre aux citoyens des trois pays de se rendre plus facilement en Europe est « une étape importante dans la promotion des contacts interpersonnels et la facilitation des échanges entre les pays de l’UE et du Conseil de Coopération du Golfe (CCG) », a affirmé le diplomate européen dans une déclaration à la presse.

Ce changement intervient dans le contexte des « relations stratégiques » entre les deux régions, a-t-il dit, faisant savoir que l’Europe travaillait également sur la mise en place de visas électroniques.

Les 29 pays européens de l’espace Schengen, dont 25 États membres de l’UE, peuvent commencer à mettre en œuvre cette décision dès à présent, “à moins qu’il n’y ait une raison technique qui les oblige à attendre quelques jours », a assuré M. Farnaud.