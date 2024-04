Conseil de gouvernement : nouvelles nominations à des fonctions supérieures

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Conseil de gouvernement a approuvé, jeudi à Rabat, des propositions de nomination à des fonctions supérieures, conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution.

Ainsi, au niveau du ministère du Tourisme, de l’Artisanat, de l’Économie sociale et solidaire, Mme Hasna Zarrouk a été nommée inspectrice générale alors qu’au niveau du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, M. Si Mohamed Bouaziz a été nommé Doyen de la Faculté des Sciences juridiques, économiques et sociales d’Agadir, a fait savoir le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.

Au niveau du ministère de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, Mme Imane Belmaati a été nommée directrice générale de l’Agence nationale de promotion de l’emploi et des compétences (ANAPEC).

Le Conseil a également approuvé la nomination de Mme Ikram Bouayad en tant que directrice du Centre régional des métiers de l’éducation et de la formation de la région Rabat-Salé- Kénitra.