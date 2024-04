Maroc Telecom : 5 points à retenir des résultats consolidés au T1-2024

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici cinq points clés du communiqué du groupe Maroc Telecom sur ses résultats consolidés du 1er trimestre 2024 :

1. Progression de la base client du Groupe (+2,7%) à 77,1 millions de clients ;

2. Croissance du chiffre d’affaires consolidé de 1,2% à 9,1 milliards de dirhams (MMDH) ; 3. Hausse du chiffre d’affaires de la Data Mobile des filiales Moov Africa (+21,7%) et de la Data Fixe au Maroc (+7,6% tirée par la performance de l’activité FTTH) ;

4. Hausse de l’EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) ajusté du Groupe de 1,7%, avec +1,4% pour le Maroc et +2% pour les filiales ;





5. Maintien d’un niveau soutenu d’investissement Groupe.