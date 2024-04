Tentative d’enlèvement d’une fillette à Béni Mellal

Le tribunal de première instance de Béni Mellal a condamné une jeune femme à huit mois de prison ferme pour tentative d’enlèvement d’un enfant au quartier Zaârati, à Béni Mellal.

Âgée de 21 ans, la mise en cause a tenté de kidnapper une fillette le jour de Aïd Al-Fitr. Grâce à une caméra de surveillance, la scène a été filmée et la vidéo a fait le tour des réseaux sociaux, ce qui a fait réagir les autorités.

La police a ainsi ouvert une enquête, sous la supervision du parquet compétent, pour déterminer les circonstances exactes de cette affaire et identifier la coupable. Elle a ainsi été interpellée et condamnée par la justice pour tentative de kidnapping et ivresse publique manifeste.

H.M.