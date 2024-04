Taza: un individu sème la panique sur la voie publique

Par LeSiteinfo avec MAP

Un agent de police relevant des services de sûreté régionale de la ville de Taza a été contraint, vendredi soir, d’utiliser son arme de service pour interpeller un individu qui était dans un état anormal et exposait la sécurité des citoyens et des éléments de la police, à une agression sérieuse et imminente, à l’aide de l’arme blanche, apprend-on de source sécuritaire.

Une patrouille de police était intervenue pour interpeller le suspect, âgé de 55 ans, en flagrant délit d’agression de citoyens sur la voie publique à l’aide de l’arme blanche, ajoute la même source, soulignant que le prévenu a refusé d’obtempérer et opposé une résistance farouche aux éléments de la police, contraignant ainsi un gardien de la paix à faire usage de son arme de service et à tirer des balles de sommation, avant d’atteindre le mis en cause au niveau de ses membres inférieurs.

Le recours forcé à l’arme de service a permis de neutraliser le danger que représentait le suspect et de l’interpeller, poursuit la même source, précisant que le mis en cause a été placé sous contrôle médical à l’hôpital où il a été transféré pour recevoir les soins nécessaires, dans l’attente de le soumettre à l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent en vue d’élucider les tenants et aboutissants de cette affaire.

