CAN de futsal (demi-finale): le Maroc écarte la Libye (6-0) se qualifie pour le Mondial

Par LeSiteinfo avec MAP

La sélection marocaine s’est qualifiée pour la finale de la Coupe d’Afrique des nations de futsal (CAN Maroc-2024), s’assurant au passage une place au prochain Mondial, après sa victoire sur son homologue libyenne par 6 buts à 0, en demi-finale, vendredi au Palais des Sports du Complexe Sportif Prince Moulay Abdellah à Rabat.

Les buts de l’équipe du Maroc ont été inscrits par Soufiane El Mesrar (3e, 22e), Youssef Jouad (6e), Bilal Bakkali (12e, 29e) et Anas El Ayyane (17e).

Pour glaner leur troisième titre d’affilée, les Lions de l’Atlas affronteront en finale l’Angola, qui s’est qualifié en finale, en fin d’après-midi, aux dépens de l’Egypte (7-3).

La finale et le match de classement auront lieu le 21 avril, respectivement à 20h00 et 17h00 (GMT+1).





Le Maroc et l’Angola se sont déjà affrontés pour le compte de la 1ère journée du groupe A de cette CAN et ce sont les Marocains qui s’étaient imposés sur le score de 5 buts à 2.

Les trois premières équipes de cette compétition africaine décrochent leur billet pour la Coupe du Monde de Futsal, qui se tiendra du 14 septembre au 6 octobre prochains en Ouzbékistan.

Lors de la dernière édition de la Coupe du monde de futsal en 2021 en Lituanie, l’Afrique était représentée par le Maroc, quart de finaliste, l’Égypte et l’Angola.