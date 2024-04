Ali Oukacha : “Les filières halieutiques de notre région vont devoir se réinventer”

Ali Oukacha

Président du pôle de compétitivité Agadir Haliopôle Cluster (AHP)

Le président du pôle de compétitivité Agadir Haliopôle Cluster (AHP) expose l’apport de cet acteur en termes de développement de la filière halio industrielle et la place qu’accorde cette structure à l’innovation dans le cadre de ses projets collaboratifs en R&D.



Le pôle de compétitivité Agadir Haliopôle Cluster (AHP) va bénéficier d’un appui financier du ministère du Commerce sur les cinq prochaines années. Quels sera l’apport de ce nouveau financement pour le développement de la compétitivité du secteur halieutique au sein de la région ?

La labellisation du cluster Haliopole représente bien plus qu’un soutien financier. C’est surtout une marque de confiance envers notre pôle halieutique, envers les femmes et les hommes qui y travaillent, ainsi qu’envers la viabilité de nos projets. Grâce à quoi nous serons en mesure d’amplifier nos efforts pour promouvoir une industrie compétitive durable, tout en contribuant à la croissance économique de notre région, et par extension, de notre pays.

En effet, Haliopole cluster a joué un rôle essentiel dans l’écosystème halieutique régional. L’innovation et le développement technologique ont été et seront toujours au cœur de notre évolution. Notre cluster s’est affirmé comme un pôle d’innovation qui a réussi à promouvoir la collaboration entre les entreprises, les universités et les organismes de recherche, créant ainsi un environnement propice à la créativité, à l’apprentissage continu et à la mise en œuvre rapide d’idées novatrices. Notre engagement envers le développement d’une compétitivité durable n’est pas en reste. Nous avons stimulé l’adoption de pratiques écoresponsables, soutenant les entreprises qui intègrent des solutions et des technologies durables, contribuant ainsi à bâtir un avenir plus respectueux de l’environnement.





Grâce à la récente labélisation, nous regardons vers un avenir prometteur en étant prêts à relever de nouveaux défis et à poursuivre notre mission commune, celle de créer un impact positif et durable sur la filière halio industrielle. Le Cluster Haliopole réaffirme son engagement et sa détermination à promouvoir les intérêts du secteur halieutique dans le respect des principes de la compétitivité durable.



Le Cluster pilote de plus en plus des programmes financés par le Conseil régional Souss-Massa. Quels sont les contours de ce partenariat avec la région afin de promouvoir l’innovation et les projets collaboratifs en R&D ?

Tout d’abord, il faut rappeler que notre cluster a été créé, à l’instar des autres clusters régionaux, à l’initiative du Conseil régional dans le but de stimuler l’innovation et la croissance économique de notre région. Notre partenariat avec la région s’inscrit donc dans une dynamique de promotion de l’innovation et de développement du secteur halieutique, et notre stratégie s’inspire fortement des orientations du PDR qui s’articule autour de l’Économie Bleue en veillant à ce que les priorités régionales en matière de durabilité soient prises en compte dans les programmes et les projets menés par le cluster. Notre partenariat vise surtout à créer un écosystème d’innovation dynamique et compétitif, où les acteurs régionaux collaborent étroitement afin d’améliorer la compétitivité des entreprises du secteur halieutique sur les marchés nationaux et internationaux.



Parmi les projets phares lancés par AHP au cours de cet exercice figure l’audit énergétique mené auprès de 15 entreprises de congélation des produits de la mer. Quelles sont les opportunités d’amélioration des performances énergétiques au sein de cette filière ?

En inscrivant ce programme dans notre plan d’action, le cluster vise à accompagner les entreprises de congélation dans la réduction de leurs factures énergétiques et, bien entendu, à contribuer à la durabilité environnementale de leurs activités. Il existe plusieurs opportunités d’amélioration des P.E. comme, à titre d’exemple, les systèmes de congélation rapide ou les tunnels de congélation à faible consommation d’énergie. Une gestion efficace de la chaîne du froid peut réduire les consommations énergétiques.

D’autres solutions seront également proposées aux industries de congélation telles que l’isolation thermique adéquate des entrepôts et l’utilisation de portes à haute efficacité énergétique qui contribuent fortement à cette optimisation. Il s’agit aussi de l’intégration de sources d’énergie renouvelable, en plus d’un volet très important qui est celui de la sensibilisation et la formation. En parallèle, le cluster a programmé des séances de formation du personnel des industries de congélation aux bonnes pratiques énergétiques, à identifier les sources de gaspillage d’énergie et à mettre en œuvre des mesures d’efficacité énergétique au quotidien.



Qu’en est-il du programme Halinnov dédié à l’accompagnement des porteurs de projets et des startups novateurs dans le domaine halieutique ?

Dans le contexte du développement local et régional, les clusters jouent un rôle crucial dans la promotion de l’innovation et dans le soutien aux startups et porteurs de projets. En vue de mieux organiser l’accompagnement des startups et les porteurs de projets innovants, le cluster a lancé le programme «Halinnov» (Halieutique innovation). Il agit ainsi en tant que plateforme de coordination où les différentes parties prenantes, universités, centres de recherche, institutions et experts se rencontrent et collaborent. Cela favorise le partage des connaissances, des ressources et des opportunités, renforçant ainsi l’écosystème entrepreneurial de notre région. Le cluster offre, à travers cette action, un programme d’accompagnement et de mentorat pour les startups et les porteurs de projets, en les aidant à affiner leur modèle économique.

Il s’agit aussi d’élaborer leur plan d’affaires et à accéder au financement. L’AHP propose aussi des séances de coaching polyvalent qui visent le développement des compétences des participants dans divers domaines, tels que la gestion, la finance, le marketing et la technologie, sans oublier le networking pour rencontrer d’autres entrepreneurs, échanger des idées, partager des expériences et, pourquoi pas, établir des partenariats potentiels.

De ce fait, le cluster, à travers ce programme, apporte son soutien aux startups et porteurs de projets en offrant un environnement propice à l’innovation, en facilitant l’accès aux ressources et au financement, en fournissant un accompagnement personnalisé et en favorisant la collaboration et le réseautage au sein de l’écosystème entrepreneurial.



Quelles sont les autres pistes de développement sur lesquelles Agadir Haliopôle se penche actuellement ?

Haliopôle a mené, courant 2023, une réflexion stratégique visant à se projeter à l’horizon 2030. Ce travail a fait l’objet d’une large consultation de ses adhérents et de ses parties prenantes : adhérents, pouvoirs publics, associations, partenaires techniques… Il s’est aussi largement inspiré du bilan opérationnel des cinq dernières années et du retour d’expérience de l’équipe permanente. Haliopôle a ainsi formulé sa vision dans un monde en profonde transformation.

Par conséquent, les filières halieutiques de notre région vont devoir se réinventer à travers des projets territoriaux sobres (visant à diminuer la consommation d’énergie et de ressources naturelles), collaboratifs (associant différentes organisations et entreprises, privées comme publiques, dans un but d’innover collectivement) et créateurs de valeur ajoutée pour tous. Notre projet sera donc construit autour de cinq piliers. Entre autres, être un moteur d’écosystèmes d’innovation de pointe de R&D et de startups avec un modèle économique et une gouvernance solide.

Il s’agit aussi d’avoir une dimension nationale, continentale et internationale, tout en répondant aux enjeux de l’innovation, de la digitalisation tant de l’optimisation énergétique que de la réduction de l’empreinte carbone (décarbonation), portés par les politiques nationales et régionales. À cela s’ajoute la promotion du label Made in Morocco «Morocco Seafood». L’AHP est donc prêt pour relever les défis à venir, vers un futur halieutique plus innovant, avec pour ambition d’être un accélérateur de l’adaptation des acteurs des filières aux transitions environnementale et numérique.

Yassine Saber / Les Inspirations ÉCO