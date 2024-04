Maroc: plusieurs écoles privées augmentent leurs frais d’inscription

Omar Aânane et Hamid Derrak ont interpellé le ministre de l’Education nationale, du préscolaire et des sports au sujet de la décision de certaines écoles privées d’augmenter leurs frais d’inscription.

Selon les deux députés USFPistes, des établissements scolaires ont imposé une hausse des frais d’inscription pour la prochaine année scolaire, sans que les parents d’élèves ne soient consultés à ce sujet. «Cette nouvelle hausse pèsera sur les budgets des parents, surtout ceux ayant plusieurs enfants scolarisés», ont déploré les deux députés.

Et de rappeler que le contrat-type visant à encadrer la relation entre les parents d’élèves et les écoles privées a été signé en septembre dernier afin de préserver les droits des deux parties. «Aujourd’hui, les écoles qui ont augmenté leurs frais d’inscription doivent des explications aux parents d’élèves. Ceux-ci n’en peuvent plus de ces nombreuses hausses», a-t-on souligné.

Dans une question écrite adressée au ministre, Aânane et Derrak se demandent ainsi quelles seront les mesures que le département de Chakib Benmoussa compte prendre pour contrôler les hausses de prix dans les établissements scolaires et protéger les parents d’élèves.





