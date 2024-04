LG Electronics Maroc et Tibu Africa : une alliance pour le développement social

LG Electronics Maroc est fier d’annoncer la signature d’un partenariat stratégique avec Tibu Africa, une organisation de renom dans le domaine du développement par le sport au Maroc. Cette collaboration vise à renforcer l’accès à l’éducation, à promouvoir l’autonomisation des jeunes et à améliorer leur bien-être, en utilisant la technologie comme levier d’innovation sociale.

La cérémonie de signature a eu lieu le 28 mars à Casablanca, en présence de Taekweon Baek, Directeur Général et Vice-Président de la région Maghreb de LG Electronics, Mohamed Amine Zariat, Président Fondateur de Tibu Africa, ainsi que le Dr Nabil Layachi, Diététicien nutritionniste.

Taekweon Baek, Directeur Général et Vice-Président de la région Maghreb de LG Electronics, a déclaré : « Ce partenariat avec Tibu Africa représente un engagement fort de la part de LG Electronics envers la jeunesse marocaine. Nous sommes convaincus que l’éducation et l’autonomisation des jeunes sont essentielles pour construire un avenir meilleur. En unissant nos forces avec Tibu Africa, nous pouvons utiliser la technologie et le sport comme des outils puissants pour inspirer et aider la prochaine génération de leaders».

Dans le cadre de ce partenariat, LG Electronics Maroc s’engage à soutenir les initiatives de Tibu Africa sur deux volets majeurs. Tout d’abord, sur le plan technologique, LG équipera plusieurs centres de Tibu Africa de ses écrans pour une utilisation dans les formations et autres activités éducatives. Ensuite, sur le plan humain, LG mettra à la disposition de Tibu Africa ses équipes, qui partageront compétences et expertise et formeront les jeunes bénéficiaires des programmes de Tibu.





La première rencontre entre les équipes de LG et les jeunes de Tibu se tiendra le 20 avril 2024. Cette rencontre inaugurale marquera le début d’une collaboration fructueuse entre les deux entités. Elle aura lieu lors d’une demi-journée d’activités interactives prévue à l’École de la Deuxième Chance de l’Ancienne Médina de Casablanca. Cet événement va connaitre la participation des collaborateurs de LG Electronics Maroc et les enfants bénéficiaires des programmes de Tibu Africa. Au programme : des séances de sport et des ateliers technologiques, visant à stimuler le développement personnel et à favoriser l’échange d’expériences entre les participants.

Tibu Africa, fondée en 2011, est reconnue comme une locomotive nationale du développement par le sport au Maroc. À ce jour, l’organisation a touché la vie de plus de 250 000 bénéficiaires à travers le Maroc et dans cinq pays africains, en mettant l’accent sur l’éducation, l’autonomisation et l’inclusion sociale des jeunes à travers le sport.

LG Electronics Maroc et Tibu Africa sont déterminés à faire de ce partenariat un moteur de changement positif pour les jeunes, en fournissant des opportunités d’apprentissage et de croissance qui aideront à créer un avenir plus prometteur pour tous.