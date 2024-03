Vers la régulation du transport via les applications intelligentes ?

Par LeSiteinfo avec MAP

La régulation du transport via les applications intelligentes est tributaire du consensus entre les différents intervenants dans le secteur du transport en commun au sujet de l’introduction de ce mode de transport sur le marché, a affirmé, jeudi, le ministre du Transport et de la Logistique, Mohamed Abdeljalil.

Répondant à une question sur la “régulation du transport via les applications intelligentes” lors d’un point de presse à l’issue du Conseil de gouvernement, Abdeljalil a indiqué que la régulation du transport par le biais de ces applications demeure tributaire du consensus entre les différents intervenants dans le secteur du transport en commun, dont les petits et grands taxis et les bus, en ce qui concerne l’introduction de ce type de transport.

Après avoir souligné « les spécificités » propres au système de transport marocain, il a mis en avant le rôle important que jouent les petits et grands taxis dans la mobilité d’un grand nombre des usagers du transport en commun, en comparaison avec d’autres pays qui disposent de multiples moyens de transport alternatifs.

Le ministère planche sur l’élaboration d’une étude visant à développer une vision future de la mobilité à travers le Royaume afin de mettre à niveau le secteur du transport public, a relevé Abdeljalil, notant que cette étude se penchera, entre autres, sur la gestion des nouveaux modes de transport, en particulier dans le périmètre urbain.

S.L