Enseignement supérieur : MBA.ma lance son « Guide des masters et MBA au Maroc 2024 »

MBA.ma, le leader de l’orientation en formation continue en ligne, est fier d’annoncer le lancement officiel de son premier ouvrage papier, le « Guide des Masters et MBA au Maroc 2024 ». Conçu spécialement pour les cadres et managers en quête d’opportunités de formation avancée, ce guide exhaustif de 196 pages est maintenant disponible pour enrichir leur parcours professionnel.

Un outil incontournable pour les cadres et Managers

Le « Guide des Masters et MBA au Maroc 2024 » se présente comme un outil essentiel pour tous les professionnels désireux de s’informer sur l’éventail des programmes de Masters et MBA disponibles au Maroc. Structuré en quatre parties distinctes, le guide offre :

Des articles et conseils pratiques pour aider les lecteurs à naviguer à travers le processus de sélection de leur formation continue, répondant ainsi aux questionnements les plus fréquents.

Des avis d’experts sur les tendances globales de la formation continue, fournissant une perspective éclairée sur le paysage éducatif actuel.

Un classement détaillé des meilleurs Masters et MBA au Maroc, basé sur les évaluations d’experts et les retours des anciens étudiants, garantissant une source d’information fiable et précise.

Et finalement, un annuaire complet des Masters et MBA offerts au Maroc, avec des fiches détaillées pour chaque programme, facilitant la prise de décision des cadres et managers.

Un engagement vers l’excellence éducative

Youssef EL HAMMAL, directeur de MBA.ma, exprime l’ambition du guide : « Notre guide aspire à être un phare dans l’océan des opportunités éducatives, offrant une analyse et une comparaison détaillées des différents programmes disponibles. Notre objectif est d’orienter efficacement les cadres, en leur fournissant les outils nécessaires pour évaluer la pertinence et la qualité des formations proposées. »